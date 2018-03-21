Нижегородца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней на вечеринке

Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительынх органах.

По словам собеседника агентства, преступление произошло в городе Заволжье во время вечеринки, где собралась компания молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет.

В ходе тусовки 19-летний молодой человек уединился с 17-летней девушкой, где избил ее и изнасиловал.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, нижегородец осужден за попытку изнасилования 15-летней девушки.