Нижегородца подозревают в изнасиловании несовершеннолетней на вечеринке 

Следователи Городецкого межрайонного следственного отдела СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней девушки.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 сообщили в правоохранительынх органах.
По словам собеседника агентства, преступление произошло в городе Заволжье во время вечеринки, где собралась компания молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет.
В ходе тусовки 19-летний молодой человек уединился с 17-летней девушкой, где избил ее и изнасиловал.
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, нижегородец осужден за попытку изнасилования 15-летней девушки.