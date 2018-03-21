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Нижегородца арестовали за изнасилование школьницы на вечеринке
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Нижегородца арестовали за изнасилование школьницы на вечеринке 

Vgoroden.ru 3 часа назад
Фото: Vgoroden.ru
19-летний юноша подозревается в изнасиловании 17-летней девушки в Городецком районе. По версии следователя, противоправные действия в отношении нижегородки были совершены 18 марта в частном доме Заволжья на вечеринке друзей. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.
В один из моментов, когда компания молодых людей совместно проводила досуг, парень уединился с девушкой и изнасиловал ее, применив физическую силу. Девушка обучается в школе и характеризуется положительно, сообщают в следственном комитете.
Подозреваемый свою вину в случившемся не признал, однако суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении юноши под сражу 20 марта. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование по уголовному делу продолжается.
Напомним, принудительное лечение назначено жителю Балахны за убийство сожительницы.
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