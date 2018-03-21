Восемь раз ударил пенсионерку ножом вологжанин за отказ дать денег

Суд вынес решение по делу о попытке убийства в Вологде . ЧП произошло в областной столице в августе прошлого года.

В гости к знакомой пенсионерке пришел 54-летний мужчина. Будучи изрядно пьян, он потребовал у женщины денег, однако наличности у той не оказалось. Мужчина начал угрожать кухонным ножом, на что пенсионерка предложила дать ему денег, когда получит ближайшую пенсию. Такой вариант преступника не устроил, и он напал. Пострадавшая получила восемь ножевых ранений, но смогла сбежать из квартиры и позвать на помощь. В итоге она выжила, а убийцу арестовали.