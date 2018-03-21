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Восемь раз ударил пенсионерку ножом вологжанин за отказ дать денег
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Восемь раз ударил пенсионерку ножом вологжанин за отказ дать денег 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Суд вынес решение по делу о попытке убийства в Вологде. ЧП произошло в областной столице в августе прошлого года.
В гости к знакомой пенсионерке пришел 54-летний мужчина. Будучи изрядно пьян, он потребовал у женщины денег, однако наличности у той не оказалось. Мужчина начал угрожать кухонным ножом, на что пенсионерка предложила дать ему денег, когда получит ближайшую пенсию. Такой вариант преступника не устроил, и он напал. Пострадавшая получила восемь ножевых ранений, но смогла сбежать из квартиры и позвать на помощь. В итоге она выжила, а убийцу арестовали.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статьям «Разбой» и «Покушение на убийство». Как сообщает региональный Следственный комитет, суд вынес приговор. Подсудимый получил 10 лет колонии особого режима.
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