Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством

Житель Самары решил прибегнуть к помощи пневматического оружия во время конфликта с администратором гостиницы.

По предварительной версии правоохранителей, во время ссоры с потерпевшей самарец достал пневматический пистолет и начал угрожать девушке расправой. Администратор гостиницы, расположенной на улице Куйбышева , воспользовалась «тревожной кнопкой». На сигнал среагировал патрульный экипаж вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области

26-летняя потерпевшая пояснила, что конфликт с мужчиной, находившимся в гостинице, для нее мог закончится печально. 40-летний житель Самары угрожал расправиться с ней. Свои слова мужчина решил подкрепить пневматическим оружием.

Сотрудники Росгвардии провели задержание подозреваемого. Нарушитель порядка был передан прибывшим полицейским. На месте происшествия был обнаружен пневматический пистолет. Оружие изъято, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».