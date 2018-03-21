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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством
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Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в угрозе убийством 

ТРК Губерния 48 минут назад
Житель Самары решил прибегнуть к помощи пневматического оружия во время конфликта с администратором гостиницы.
По предварительной версии правоохранителей, во время ссоры с потерпевшей самарец достал пневматический пистолет и начал угрожать девушке расправой. Администратор гостиницы, расположенной на улице Куйбышева, воспользовалась «тревожной кнопкой». На сигнал среагировал патрульный экипаж вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области.
26-летняя потерпевшая пояснила, что конфликт с мужчиной, находившимся в гостинице, для нее мог закончится печально. 40-летний житель Самары угрожал расправиться с ней. Свои слова мужчина решил подкрепить пневматическим оружием.
Сотрудники Росгвардии провели задержание подозреваемого. Нарушитель порядка был передан прибывшим полицейским. На месте происшествия был обнаружен пневматический пистолет. Оружие изъято, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
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