Молотком по голове: разыскивается грабитель, напавший на оренбурженку

Сотрудники полиции просят оренбуржцев помочь с поисками подозреваемого в нападении на пожилую женщину.

В конце прошлого года жертвой грабителя на улице Чкалова стала пенсионерка. Злоумышленник днем напал на пострадавшую и два раза ее ударил молотком по голове, но не смог похитить имущество. Пожилая пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.

Всем, кто узнал подозреваемого, нужно обратиться по телефонам: 8-961-940-43-10, 8 (3532) 79-04-68 или 02.