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Молотком по голове: разыскивается грабитель, напавший на оренбурженку
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Молотком по голове: разыскивается грабитель, напавший на оренбурженку 

АиФ-Оренбург 50 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
Сотрудники полиции просят оренбуржцев помочь с поисками подозреваемого в нападении на пожилую женщину.
В конце прошлого года жертвой грабителя на улице Чкалова стала пенсионерка. Злоумышленник днем напал на пострадавшую и два раза ее ударил молотком по голове, но не смог похитить имущество. Пожилая пенсионерка получила открытую черепно-мозговую травму.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
Всем, кто узнал подозреваемого, нужно обратиться по телефонам: 8-961-940-43-10, 8 (3532) 79-04-68 или 02.
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