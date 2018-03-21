Калининградец чуть не убил беременную соседку из-за ее жалоб на шум 

Подробности рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
Сообщение в полицию поступило около часа ночи 17 марта. Звонившие рассказали, что жилец коммунальной квартиры дома на улице Красной машет ножом перед своей беременной соседкой, матерится и угрожает ей.
Прибывшие полицейские задержали 35-летнего мужчину, который ранее был судим.
Выяснилось, что незадолго до этого он с приятелем пил в его комнате. Когда они вышли на перекур в общий коридор, женщина сделала им замечание. В ответ на это хозяин комнаты и достал нож.
Теперь мужчине грозит до двух лет тюрьмы.