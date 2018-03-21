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Оренбурженка помогла подруге через соцсети и потеряла 8 000 рублей
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Оренбурженка помогла подруге через соцсети и потеряла 8 000 рублей 

ProOren 56 минут назад
В полицию обратилась 44-летняя оренбурженка, ставшая очередной жертвой мошенников в социальных сетях. Аферисты действовали по традиционной схеме: взломали чужую страницу и от чужого лица попросили денег в долг.
Потерпевшая рассказала, что в социальной сети ей написала знакомая, попросившая одолжить 8 000 рублей. Сердобольная женщина деньги перевела, и только потом позвонила знакомой. От нее потерпевшая узнала, что ее профиль взломали, денег просили мошенники.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливается подозреваемый.
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