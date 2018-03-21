Оренбурженка помогла подруге через соцсети и потеряла 8 000 рублей

В полицию обратилась 44-летняя оренбурженка, ставшая очередной жертвой мошенников в социальных сетях. Аферисты действовали по традиционной схеме: взломали чужую страницу и от чужого лица попросили денег в долг.

Потерпевшая рассказала, что в социальной сети ей написала знакомая, попросившая одолжить 8 000 рублей. Сердобольная женщина деньги перевела, и только потом позвонила знакомой. От нее потерпевшая узнала, что ее профиль взломали, денег просили мошенники.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Устанавливается подозреваемый.