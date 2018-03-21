В Приморье осудили мошенницу, обманувшую пенсионера 

Она получила реальный срок.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока ранее неоднократно судимая местная жительница, 1976 года рождения, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2017 года. Фигурантка, действуя согласно разработанному плану, проводила поквартирный обход жилого дома по ул. Алеутской в г. Владивостока, представляясь сотрудником Пенсионного фонда России.
Воспользовавшись доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста, она ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере 5 тыс. рублей. Получив от потерпевшего указанную сумму, лжесотрудница пенсионного фонда присвоила деньги себе.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору (по которому она также осуждалась к лишению свободы) наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, с подсудимой взыскан причиненный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.