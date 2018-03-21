В Приморье осудили мошенницу, обманувшую пенсионера

Она получила реальный срок.

Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока ранее неоднократно судимая местная жительница, 1976 года рождения, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2017 года. Фигурантка, действуя согласно разработанному плану, проводила поквартирный обход жилого дома по ул. Алеутской в г. Владивостока, представляясь сотрудником Пенсионного фонда России

Воспользовавшись доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста, она ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере 5 тыс. рублей. Получив от потерпевшего указанную сумму, лжесотрудница пенсионного фонда присвоила деньги себе.