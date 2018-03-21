Ещё
В Приморье осудили мошенницу, обманувшую пенсионера
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приморье осудили мошенницу, обманувшую пенсионера 

Prim.News 56 минут назад
Она получила реальный срок.
Приговором Фрунзенского районного суда г. Владивостока ранее неоднократно судимая местная жительница, 1976 года рождения, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба гражданину).
Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в ноябре 2017 года. Фигурантка, действуя согласно разработанному плану, проводила поквартирный обход жилого дома по ул. Алеутской в г. Владивостока, представляясь сотрудником Пенсионного фонда России.
Воспользовавшись доверчивостью супружеской пары пенсионного возраста, она ввела их в заблуждение относительно своей возможности оказать им содействие в получении повышенной пенсии. Взамен этого она указала на необходимость внести взнос в размере 5 тыс. рублей. Получив от потерпевшего указанную сумму, лжесотрудница пенсионного фонда присвоила деньги себе.
Признав подсудимую виновной в совершении указанного преступления, суд назначил ей за содеянное с учетом отягчающего обстоятельства — рецидива преступлений, путем частичного присоединения неотбытой части наказания по предыдущему приговору (по которому она также осуждалась к лишению свободы) наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего удовлетворен, с подсудимой взыскан причиненный ущерб, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Prim.News: последние новости
Информацию о задержании во Владивостоке генерал-майора таможенной службы подтвердили В Приморье осудили школьника за ложное сообщение о взрыве В Приморье осудили двух мужчин за жестокое убийство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию254
Как Путин поступит с Собчак после выборов544
Назван главный итог звонка Трампа Путину241
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье41
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение