В Петербурге повар-мигрант рассорился с курьером-мигрантом суши-бара до поножовщины

Выходец из государства, расположенного в Средней Азии, он работал курьером суши-бара на Богатырском проспекте. Сегодня ночью полицией был задержан 24-летний гражданин другой страны того же региона — повар того же «японского» заведения. Выяснилось, что во время яростной ссоры он ударил ножом своего почти земляка.

Проводится проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.