В Петербурге повар-мигрант рассорился с курьером-мигрантом суши-бара до поножовщины 

Накануне из больницы в полицию сообщили о госпитализации с Богатырского проспекта 35-летнего мигранта, получившего колото-резаное ранение брюшной полости и находящегося в тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Выходец из государства, расположенного в Средней Азии, он работал курьером суши-бара на Богатырском проспекте. Сегодня ночью полицией был задержан 24-летний гражданин другой страны того же региона — повар того же «японского» заведения. Выяснилось, что во время яростной ссоры он ударил ножом своего почти земляка.
Проводится проверка. Уголовное дело еще не возбуждено.