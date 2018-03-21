В Сочи полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве 

В производстве следственного подразделения УВД по городу Сочи находится уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Подозреваемый, не являясь сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не имея соответствующей возможности, предложил представителю местной компании застройщика выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. Стоимость услуг мужчина оценил в 6 миллионов 300 тысяч рублей.
В ходе оперативного мероприятия сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задокументировали факт передачи злоумышленнику требуемой суммы. Подозреваемый задержан. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Санкции указанной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.