В Сочи полицейские задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В производстве следственного подразделения УВД по городу Сочи находится уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Подозреваемый, не являясь сотрудником организации по сервисному обслуживанию коммунальных предприятий и не имея соответствующей возможности, предложил представителю местной компании застройщика выдать необходимые документы на водоснабжение и водоотведение двух многоквартирных домов. Стоимость услуг мужчина оценил в 6 миллионов 300 тысяч рублей.