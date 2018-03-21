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В Ярославле задержали подозреваемую в серии мошенничеств с автозапчастями
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В Ярославле задержали подозреваемую в серии мошенничеств с автозапчастями 

АиФ 4 часа назад
Фото: АиФ
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, один из инцидентов произошел в начале января. Ярославец рассказал, что заказал запчасти у менеджера, внес оплату, но так и не получил товар. Женщина перестала выходить на связь. ъ  Правоохранители задержали подозреваемую. 44-летняя женщина призналась, что после увольнения из фирмы ей продолжили звонить клиенты. Она принимала заказы и получала деньги, не высылая запчасти. Полицейские установили причастность женщина еще к двум аналогичным преступлениям.
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