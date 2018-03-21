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В Новосибирске передано в суд дело «телефонных мошенников»
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В Новосибирске передано в суд дело «телефонных мошенников» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела группы «телефонных мошенников». Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 61 эпизода преступной деятельности — 12 эпизодов мошенничества и 49 эпизодов покушений на мошенничество.
В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2016 года по январь 2017 года двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет, отбывающие наказание в одном из исправительных учреждений Новосибирской области, звонили гражданам, представляясь родственниками, якобы задержанными полицией за причинение телесных повреждений и просили перевести деньги на счета мобильных телефонов или на счет банковской карты для оплаты лечения пострадавшего. Их подельник — находящийся на свободе ранее не судимый 21-летний новосибирец — обналичивал похищенные денежные средства и передавал их 29-летнему организатору для дальнейшего распределения между участниками.
Как установили полицейские, жертвами преступлений становились жители Москвы, Красноярского края, Липецкой, Курской, Владимирской областей и Республики Хакасия. Ущерб, причиненный потерпевшим, превысил семьсот тысяч рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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