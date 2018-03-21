В Новосибирске передано в суд дело «телефонных мошенников»

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела группы «телефонных мошенников». Фигурантам предъявлено обвинение в совершении 61 эпизода преступной деятельности — 12 эпизодов мошенничества и 49 эпизодов покушений на мошенничество.

В ходе предварительного следствия установлено, что с декабря 2016 года по январь 2017 года двое мужчин в возрасте 29 и 35 лет, отбывающие наказание в одном из исправительных учреждений Новосибирской области, звонили гражданам, представляясь родственниками, якобы задержанными полицией за причинение телесных повреждений и просили перевести деньги на счета мобильных телефонов или на счет банковской карты для оплаты лечения пострадавшего. Их подельник — находящийся на свободе ранее не судимый 21-летний новосибирец — обналичивал похищенные денежные средства и передавал их 29-летнему организатору для дальнейшего распределения между участниками.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.