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В Москве поймали подозреваемых в кражах с «Почты России»
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В Москве поймали подозреваемых в кражах с «Почты России» 

360tv.ru 1 час назад
Чтобы поймать воров, в логистическом центре установили круглосуточное видеонаблюдение. Камеры и помогли отследить действия преступников ‐ все их контакты и перемещения.
Поймали нечистых на руку сотрудников с поличным — когда они пытались украсть очередные посылки. Полиция и служба безопасности «Почты России» провела спецоперацию, и сейчас все причастные к похищениям задержаны.
Всех задержанных ждет уголовное разбирательство. Они признались в серии краж на сортировочном узле «Почты России». Наказанием за подобные преступления может быть до 10 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей. Что касается пострадавших от действий почтовых воров, то им, в соответствии с законом «О почтовой связи», будут возмещены убытки.
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