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СМИ: Житель Мурманска, в квартире которого взорвался газ, должен был предстать перед судом
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СМИ: Житель Мурманска, в квартире которого взорвался газ, должен был предстать перед судом 

RT на русском 11 часов назад
Житель Мурманска, в квартире которого взорвался газ, должен был предстать перед судом в среду, 21 марта, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Из документов на сайте суда следует, что 19-летний мужчина проходит в качестве ответчика по трём делам. Он обвиняется в краже, использовании заведомо поддельного документа и ещё одной краже по предварительному сговору с незаконным проникновением.
По словам источника, молодой человек занимался незаконной добычей аккумуляторов.
Заседание суда перенесут, поскольку обвиняемый находится в реанимации.
Ранее сообщалось, что число погибших при взрыве газа в Мурманске увеличилось до двух.
Также «Юга.ру» сообщало, что умер пострадавший от взрыва газа в пятиэтажном доме на улице Славянской в Краснодаре.
RT на русском: последние новости
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