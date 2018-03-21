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Квартиру безработной женщины в новой Москве обокрали на 2,3 млн рублей
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Квартиру безработной женщины в новой Москве обокрали на 2,3 млн рублей 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный проник в квартиру москвички в поселении Внуковское, откуда вынес 2,3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
По его словам, 20 марта в полицию поступило сообщение о краже из квартиры от безработной женщины 1978 года рождения, проживающей в поселке Внуковское на улице Бориса Пастернака.
«Установлено, что неизвестный, путем взлома замка входной двери, проник в квартиру, где совершил кражу принадлежащих женщине 2,39 миллиона рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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