В Оренбурге разыскивают подозреваемого в нападении на пожилую женщину

Оренбургские правоохранители разыскивают преступника, который в конце 2017 года напал на пожилую женщину на улице Чкалова. Днем мужчина напал на потерпевшую, ударил ее молотком по голове и попытался похить сумку, но не смог.

Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», преступнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Сотрудники полиции просят граждан, узнавших подозреваемого на видеозаписи, обратиться по телефонам: 8-961-940-43-10, 8 (3532) 79-04-68 или 02.