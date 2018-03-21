Ещё
В Оренбурге разыскивают подозреваемого в нападении на пожилую женщину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбурге разыскивают подозреваемого в нападении на пожилую женщину 

ProOren 1 час назад
Оренбургские правоохранители разыскивают преступника, который в конце 2017 года напал на пожилую женщину на улице Чкалова. Днем мужчина напал на потерпевшую, ударил ее молотком по голове и попытался похить сумку, но не смог.
Пострадавшую госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», преступнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Сотрудники полиции просят граждан, узнавших подозреваемого на видеозаписи, обратиться по телефонам: 8-961-940-43-10, 8 (3532) 79-04-68 или 02.
ProOren: последние новости
Верховный суд отказал в апелляции похитителю девочки в Оренбурге В Оренбуржье две пенсионерки отдали мошенникам почти миллион рублей В Бугуруслане молодая девушка может сесть за вымогательство
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию227
Как Путин поступит с Собчак после выборов527
Назван главный итог звонка Трампа Путину221
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье36
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение