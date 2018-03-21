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Судимый 12 раз житель уральского села попался на краже из дачных домиков
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Судимый 12 раз житель уральского села попался на краже из дачных домиков 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
По данным ведомства, к своим 35 года мужчина привлекался к уголовное ответственности уже 12 раз, его «специализацией» было воровство и кражи. Вернувшись из мест лишения свободы в ноябре прошлого года, он взялся за старое.
Мужчина залезал на территории садов, вскрывал замки и разбивал в летних домиках, воровал из них инвентарь и продукты. Жители села стали это замечать и обратились в полицию. Оперативникам удалось быстро задержать злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело.
В начале марта суд Пригородного района приговорил мужчину в 5 годам лишения свободы. На его счету еще 5 преступлений, расследования которых также завершены. Дело направлено в суд для рассмотрения по существую.
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