Судимый 12 раз житель уральского села попался на краже из дачных домиков

По данным ведомства, к своим 35 года мужчина привлекался к уголовное ответственности уже 12 раз, его «специализацией» было воровство и кражи. Вернувшись из мест лишения свободы в ноябре прошлого года, он взялся за старое.

Мужчина залезал на территории садов, вскрывал замки и разбивал в летних домиках, воровал из них инвентарь и продукты. Жители села стали это замечать и обратились в полицию. Оперативникам удалось быстро задержать злоумышленника. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

В начале марта суд Пригородного района приговорил мужчину в 5 годам лишения свободы. На его счету еще 5 преступлений, расследования которых также завершены. Дело направлено в суд для рассмотрения по существую.