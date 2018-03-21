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Полицейские ХМАО задержали злоумышленников напавших на таксиста
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Полицейские ХМАО задержали злоумышленников напавших на таксиста 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В дежурную часть УМВД России по г. Сургуту обратился водитель одной из городских служб такси. Мужчина сообщил, что около двух часов ночи, отрабатывая заявку, привез группу молодых людей к одному из торговых центров. На месте, у них возник словесный конфликт. В результате которого, 18-летний сургутянин вышел из автомобиля и ударил последнего несколько раз. Причиной стала сдача, которую водитель, по мнению пассажира, давал им слишком медленно. Второй молодой человек, увидев у потерпевшего денежные средства, решил присвоить их себе. Отобрав 2500 рублей, он скрылся с места происшествия вместе со своими приятелями. Сторонним наблюдателем происходящего стала девушка, которая также являлась пассажиркой такси.
После поступившего в полицию сообщения стражи порядка незамедлительно предприняли меры к задержанию подозреваемых.
В результате слаженной работы, по горячим следам, на одной из улиц города, нарядом патрульно-постовой службы была задержана группа молодых людей схожих с указанными приметами. Водитель такси опознал в них злоумышленников.
Установлено, что в момент совершения преступления задержанные находились в состояние алкогольного опьянении.
В настоящее время, полицейскими проводится ряд мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. В отношении 19-летнего правонарушителя возбуждено уголовное дело по части 30 статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации, в отношении 18-летнего сургутянина, решается вопрос о привлечении к административной ответственности по статье 6.1.1 кодекса об административных правонарушениях российской Федерации.
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