Отбывающий наказание мужчина обманул жителей Зеленограда по телефону на 1 млн руб. 

Столичные полицейские раскрыли серию телефонных афер в отношении жителей Зеленограда. Причиненный гражданам ущерб составил более 1 млн руб., сообщил Агентству городских новостей «Москва» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.
«Сотрудники полиции установили, что фигурант звонил по телефонам жителям Зеленограда и сообщал о якобы совершенных их родственниками преступлениях, а также о том, что близкие попали в беду. За непривлечение к ответственности, а также помощи родственникам злоумышленник требовал перевода денежных средств на указанные им телефонные номера. Материальный ущерб, причиненный гражданам, превысил 1 млн руб.», — пояснил представитель столичного главка.
Полицейские выяснили, что звонки совершал 32-летний мужчина, отбывающий наказание в исправительном учреждении Самарской области. По словам Ю. Титова, осужденного изобличили в причастности к девяти аферам и 51 покушению на обман граждан. Против злоумышленника возбудили возбудили уголовные дела о мошенничестве.
Когда расследование завершили, материалы направили в Зеленоградский районный суд, который вынес в отношении осужденного обвинительный приговор и по совокупности преступлений присоединил мошеннику неотбытое наказание по предыдущему приговору и окончательно приговорил его к шести годам лишения свободы.