Зигзаги правосудия. Экс-чиновницу Росреестра хотят спасти от судимости

Свердловском областном суде в четверг, 22 марта, будут рассмотрены апелляционные жалобы на очередной приговор бывшей чиновнице Росреестра Людмиле Осиповой . Приговор Кировского районного суда Екатеринбурга от 15 января 2018 вновь обжалуется. Есть большие подозрения, что на Свердловский областной суд вновь оказывается давление с целью отмены обвинительного приговора в отношении Осиповой и прекращения уголовного дела.

Напомним, что начальница отдела по крупным правообладателям Осипова в 2011 году, вопреки решению суда, без всяких оснований, внесла запись о праве собственности известной экс-телеведущей Анжелики Виноградовой на ½ здания по Карла Либкнехта, 1 в центре Екатеринбурга, построенное Уральским Финансово-Юридический институтом за свои деньги, к которому сама телеведущая имела весьма отдаленное отношение. Эта история постоянно освещалась многими СМИ.

Как только манипуляции вскрылись, в отношении чиновницы Росреестра, патроном (и, как считается, покровителем) которой был бывший руководитель свердловского управления Михаил Зацепин , начались проверки. Однако расследование криминального передела собственности шло ни шатко ни валко — сотрудники Следственного комитета странным образом четыре года (!) рассматривали материалы, постоянно отказывая в возбуждении уголовного дела. Однако, когда ситуация получили широкую огласку, дело было возбуждено. Но расследование тормозилось на каждой стадии.

правительства Свердловской области. Также странным образом уголовное дело Осиповой было рассмотрено Кировским районным судом Екатеринбурга. Чиновницу судили почти год, но все же 9 декабря 2016 года, ее признали виновной, назначив символическое наказание — запрет быть госрегистратором. К этому времени Осипова уже благополучно работала в министерстве строительства

Тот приговор Осиповой не понравился, и дело ушло в апелляционную инстанцию. Однако и в апелляции на областной суд было оказано подозрительное воздействие, о чем сообщали многие региональные и федеральные СМИ. Чиновницу требовали полностью оправдать, хотя приговор был по уголовной статье коррупционной направленности. В итоге, областной суд, поколебавшись, возвратил уголовное дело прокурору. Эксперты называют основания, по которым суд это сделал, очень зыбкими и спорными.

На этом «странности» не заканчиваются, дело было возвращено прокурору в конце марта 2017 года, но только в ноябре снова вернулось в Кировский суд Дело на этом круге рассматривалось вновь назначенной судьей Екатериной Иванченко.

Однако в прениях произошло неожиданное: помощник прокурора Кировского района Екатеринбурга Любовь Бадмаева (которая, кстати, является дочерью зампрокурора Республики Тыва Бадмаева Б. М.), передумала обвинять Осипову по тяжкой статье и попросила суд переквалифицировать на менее тяжкую (ч. 1 ст. 285.3 УК РФ) При этом здесь всем понятна очень простая арифметика: часть 3 — тяжкая статья, срок давности привлечения к ответственности — 10 лет. Тогда как часть 1 — средней тяжести, срок давности — 6 лет. Таким образом сроки давности для Осиповой автоматически истекали.

На основании своего решения, прокурор Бадмаева попросила освободить Осипову от наказания. Такая позиция представляется не менее чем странной для работника прокуратуры , которая должна жестко бороться с коррупционными преступлениями.

Что могло заставить прокуратуру полностью изменить свою позицию? Давление сверху или может быть что-то еще? Эти вопросы пока остаются без ответа.

Кировский суд 15 января 2018 года все же вынес приговор, признал Осипову виновной во внесении заведомо недостоверных сведений в реестр. Но поскольку прокуратура изменила обвинение в сторону смягчения, сроки давности по этому обвинению истекли — суд освободил Осипову и от наказания, и от гражданского иска, предъявленного УрФЮИ.

Сейчас же, дело рассматривается Свердловским областным судом. Судебное заседание состоится 22 марта в 10 часов.

Несмотря на то, что Кировский районный суд уже второй раз выносит обвинительный приговор, есть подозрения, что некие влиятельные лица лоббируют повторную отмену приговора в отношении Осиповой и прекращение уголовного дела.

И глядя на все это, возникает закономерный вопрос: сначала правосудие дожидается, когда наконец сроки давности по делу истекут понимая, что госпожа Осипова уже ничем не рискует и заслуженного наказания избежит. Но в случае прекращения уголовного дела в отношении Осиповой и отмены приговора, кто будет платить за «маневры» Осиповой с реестром? Кто будет возмещать УрФЮИ сумму свыше 130 миллионов рублей? Прокуратура? Следственный комитет? Очевидно, что кто-то из них, т.е. бюджет. И тогда получается забавная картина. Чиновник совершает должностное преступление, нарушает закон, что подтверждено решением суда, и это для всех очевидно.

Но, прекращая уголовное дело в апелляции, суд позволяет в этом случае требовать 130 млн возмещения с бюджета. И в итоге платит за все налогоплательщик. Виноградова остается одним из двух собственников здания в центре Екатеринбурга, Осипова на свободе, а налогоплательщики эту сделку оплатили.