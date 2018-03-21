В Воронежской области наркокурьеру вынесли приговор за перевозку 1 кг «солей» 

Парень получил 7 лет колонии строгого режима В Борисоглебске осудили 19-летнего парня, который попался на перевозке почти 1 кг «солей». Как сообщили в суде, в наказание за покушение на сбыт крупной партии наркотиков ему назначили 7 лет колонии строгого режима. Юношу поймали 4 сентября 2017 года. Он ехал из Москвы в Саратов на такси. В Борисоглебске инспектор ДПС возле стационарного поста по улице Матросовской остановил автомобиль для проверки. При обыске у молодого саратовца в рюкзаке нашли свёрток с наркотиками — 944,5 грамма «солей». Молодой человек признался полицейским, что перевозил наркотики для сбыта. Он пояснил оперативникам, что купил оптовую партию «соли» в Москве вёз её на продажу в Саратов. Там парень собирался раскладывать наркотики по тайникам мелкими партиями, поясняли в ГУ МВД по Воронежской области. За подготовку к сбыту такой крупной партии наркотиков парню грозило до 20 лет лишения свободы. Суд учёл раскаяние юноши и то, что он не успел сбыть эту большую партию наркотиков. Поэтому парня приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Оксана Грибкова
Видео — пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области