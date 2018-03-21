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В новой Москве произошло вооруженное нападение на салон связи
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В новой Москве произошло вооруженное нападение на салон связи 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный мужчина с пистолетом ограбил салон связи в городе Московский ТиНАО на 166 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 20 марта в полицию от администратора салона сотовой связи поступило сообщение о разбое в организации по адресу: город Московский, 1-й микрорайон, дом 23.
«Установлено, что неизвестный зашел в помещение салона сотовой связи, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, открыто похитил из кассы 166 тысяч рублей, после чего скрылся», — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбудили уголовное дело, добавил он.
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