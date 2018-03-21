В Оренбуржье осудили директора предприятия ЖКХ за присвоение денег

Суд вынес обвинительный приговор пенсионеру из Первомайского района. Директор предприятия ООО «Криница», оказывавшего услуги в сфере ЖКХ, признан виновным в присвоении 20 000 рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по Оренбургской области.

Установлено, что в кассе предприятия фигурант получил более 20 000 рублей, которые присвоил себе. Позже, чтобы скрыть следы преступления, мужчина указал в документах, что приобрел ГСМ для служебных транспортных средств. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал, возместил причиненный ущерб.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.