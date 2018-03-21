Ещё
В Оренбуржье осудили директора предприятия ЖКХ за присвоение денег
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Оренбуржье осудили директора предприятия ЖКХ за присвоение денег 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Суд вынес обвинительный приговор пенсионеру из Первомайского района. Директор предприятия ООО «Криница», оказывавшего услуги в сфере ЖКХ, признан виновным в присвоении 20 000 рублей. Об этом сообщает Следственный комитет по Оренбургской области.
Установлено, что в кассе предприятия фигурант получил более 20 000 рублей, которые присвоил себе. Позже, чтобы скрыть следы преступления, мужчина указал в документах, что приобрел ГСМ для служебных транспортных средств. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину признал, возместил причиненный ущерб.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа 100 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
ProOren: последние новости
В Оренбурге разыскивают подозреваемого в нападении на пожилую женщину Оренбурженка помогла подруге через соцсети и потеряла 8 000 рублей Верховный суд отказал в апелляции похитителю девочки в Оренбурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию257
Как Путин поступит с Собчак после выборов545
Назван главный итог звонка Трампа Путину245
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье44
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение