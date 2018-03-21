В Кирове мужчина при задержании укусил полицейского за палец: суд приговорил кировчанина к 2 годам колонии

Суд вынес приговор жителю Кирова, который напал на полицейских во время его задержания. Об этом сообщили в прокуратуре Первомайского района Кирова.

Вечером 17 ноября прошлого года полицейские обратили внимание на пьяного дебошира, который матерился и приставал к прохожим. Стражи правопорядка потребовали у него прекратить нарушать общественный порядок, однако осуждённый стал сопротивляться, поэтому был закован в наручники.

Для установления личности и привлечения нарушителя к административной ответственности за мелкое хулиганство, сотрудники полиции доставили его на ближайший стационарный пост полиции. Там мужчина ударил одного из полицейских ногой по лицу, а через некоторое время укусил второго сотрудника за палец.

За нападение на представителя власти суд приговорил кировчанина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима . Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.

Фото — sannews.com