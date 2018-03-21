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В Кирове мужчина при задержании укусил полицейского за палец: суд приговорил кировчанина к 2 годам колонии
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В Кирове мужчина при задержании укусил полицейского за палец: суд приговорил кировчанина к 2 годам колонии 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Суд вынес приговор жителю Кирова, который напал на полицейских во время его задержания. Об этом сообщили в прокуратуре Первомайского района Кирова.
Вечером 17 ноября прошлого года полицейские обратили внимание на пьяного дебошира, который матерился и приставал к прохожим. Стражи правопорядка потребовали у него прекратить нарушать общественный порядок, однако осуждённый стал сопротивляться, поэтому был закован в наручники.
Для установления личности и привлечения нарушителя к административной ответственности за мелкое хулиганство, сотрудники полиции доставили его на ближайший стационарный пост полиции. Там мужчина ударил одного из полицейских ногой по лицу, а через некоторое время укусил второго сотрудника за палец.
За нападение на представителя власти суд приговорил кировчанина к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор в настоящее время в законную силу не вступил.
Фото — sannews.com
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