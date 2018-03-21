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В квартире самарца обнаружили более 1,5 кг синтетических наркотиков
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В квартире самарца обнаружили более 1,5 кг синтетических наркотиков 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
К сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД Самары поступила информация о причастности 27-летнего местного жителя к незаконному сбыту наркотических средств, сообщает инспектор по ОП отделения информации Владимир Караваев.
Мужчину задержали. В ходе обыска по месту его жительства полицейские обнаружили пакеты, в которых, как показали результаты проведенной экспертизы, находились синтетические производные наркотических средств, общая масса которых превысила 1,5 кг.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Самарец, ранее судимый за сбыт наркотических веществ, арестован. Полицейские устанавливают канал поставки наркотиков.
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