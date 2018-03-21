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Две бутылки алкоголя и еду украли мужчина и женщина из магазина в Нижнем
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Две бутылки алкоголя и еду украли мужчина и женщина из магазина в Нижнем 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Две бутылки алкоголя и еду стоимостью более 1700 рублей украли ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности мужчина и женщина из сетевого магазина в Нижнем Новгороде.
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, происшествие случилось 19 марта, во вторник, в торговой точке на Южном шоссе.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как нижегородец незаметно убирал в сумку своей сообщницы алкоголь и продукты.
После этого злоумышленники были задержаны сотрудниками охраны и переданы прибывшим по вызову полицейским.
В настоящее время задержанные проверяются на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории региона.
Расследование уголовного дела продолжается
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