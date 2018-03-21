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Наркоторговец-рецидивист арестован в Самаре
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Наркоторговец-рецидивист арестован в Самаре 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
Житель Самары, судимый за сбыт наркотиков, снова может оказаться за решеткой. В квартире 27-летнего парня полицейские обнаружили 1,5 кг «синтетики».
1,5 кг синтетических производных наркотических средств обнаружили представители правоохранительных органов в квартире жителя Самары. Так подтвердилась информация о том, что парень может быть причастен к незаконному обороту запрещённых веществ. В настоящее время устанавливается канал их поставки на территорию областного центра. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за «незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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