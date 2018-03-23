Замруководителя УФССП по РТ подозревают в превышении служебных полномочий

Заместителя рководителя УФССП по РТ Сергея Плющего подозревают в превышении служебных полномочий (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По версии следствия, в 2015 году судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия в отношении недвижимости должника, чтобы тот не смог продать свое имущество, а пристав арестовал в счет покрытия его долгов. Однако Плющий, являясь начальником Советского РОСП дал указание снять запрет. В результате в 2016 году должник продал свою казанскую квартиру за 2,5 млн рублей.

Напомним, что в отношении Плющего уже рассматривается уголовное дело в суде по ст. 286 УК РФ. Следователи полагают, что он давал указания подчиненным закрывать исполнительные производства без фактического исполнения. В результате из-за закрытия 49 дел в бюджет не поступили средства в размере 514 тыс. рублей.