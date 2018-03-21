Замруководителя УФССП по РТ Сергей Плющий задержан накануне после обысков, сообщает собственный источник «Казанского репортера». Следственные мероприятия проводили УБЭПи спецназ. В расследовании дела принимают участие ОВД и СКР. Решение о мере пресечения Вахитовский районный суд Казани примет сегодня, в 10:00. Добавим, Сергей Плющий уже находился под домашним арестом, но был отпущен в декабре 2017 года решением Советского районного суда. Задержали его в июле прошлого года. Тогда в СУ СКР по РТ полагали, что Плющий превышал должностные полномочия во время работы в советском районном отделе судебных приставов. В чем его подозревают сейчас, пока неясно.