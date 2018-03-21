Источник: задержан замглавы УФССП по Республике Татарстан 

Задержан заместитель руководителя УФССП по Республике Татарстан Сергей Плющий, сообщает «Реальное время» со ссылкой на источник. У чиновника в среду, 21 марта, очередное заседание в Вахитовском суде по первому делу, на которое его после вчерашнего задержания доставили в наручниках, подтвердили в пресс-службе суда.
На заседании 1 марта Плющего обвинили в незаконном закрытии производств по фиктивным основаниям. В результате бюджет управления Пенсионного фонда России по Советскому району Казани недополучил почти 475,6 тыс. рублей в виде страховых взносов граждан, а УПФР Высокогорского района Татарстана — 39,3 тыс. рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми вынесли приговор экс-ректору ПГФА по делу о хищении 25 млн рублей.