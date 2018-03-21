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В Ставрополе мошенник присвоил арендованный автомобиль
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В Ставрополе мошенник присвоил арендованный автомобиль 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Уголовное дело против мошенника, присвоившего себе чужой автомобиль возбуждено в краевой столице. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили ГУ МВД по СК.
В одно из городских отделений полиции обратился местный житель. Мужчина рас сказал, что заключил с малознакомым молодым человеком договор аренды автомобиля с последующим выкупом и отдал в пользование свою машину стоимостью 120 тысяч рублей.
Спустя некоторое время горожанин, пользующийся автомобилем, перестал вносить ежемесячную плату за аренду, а хозяину сообщил, что автомобиль находится в ремонте и вернуть его он не может.
Полицейские нашли и задержали мошенника. Им оказался 26-летний местный житель, который сразу во всем сознался.
Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
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