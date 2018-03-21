В Ставрополе мошенник присвоил арендованный автомобиль

Уголовное дело против мошенника, присвоившего себе чужой автомобиль возбуждено в краевой столице. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили ГУ МВД по СК.

В одно из городских отделений полиции обратился местный житель. Мужчина рас сказал, что заключил с малознакомым молодым человеком договор аренды автомобиля с последующим выкупом и отдал в пользование свою машину стоимостью 120 тысяч рублей.

Спустя некоторое время горожанин, пользующийся автомобилем, перестал вносить ежемесячную плату за аренду, а хозяину сообщил, что автомобиль находится в ремонте и вернуть его он не может.

Полицейские нашли и задержали мошенника. Им оказался 26-летний местный житель, который сразу во всем сознался.

Сейчас против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».