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В Тайшете водителя за смерть пешехода осудили на три года лишения свободы
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В Тайшете водителя за смерть пешехода осудили на три года лишения свободы 

АиФ Иркутск 44 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Приговором Тайшетского городского суда гражданин С. осужден по ч.4 ст. 264 УК РФ. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области, 30 декабря 2017 года мужчина в Тайшете, находясь в состоянии опьянения и управляя технически неисправным автомобилем, двигался на высокой скорости, выехал на встречную полосу движения и допустил наезд на пешехода. Потерпевшей были нанесены многочисленные телесные повреждения, от которых она скончалась. Водитель же не предпринял экстренного торможения, более — скрылся с места происшествия.
«Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», — сообщает ведомство.
Напомним, судебные приставы Иркутска передали на уничтожение почти 5 тонн опасного мяса.
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