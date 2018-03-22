В Тайшете водителя за смерть пешехода осудили на три года лишения свободы

Приговором Тайшетского городского суда гражданин С. осужден по ч.4 ст. 264 УК РФ. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области , 30 декабря 2017 года мужчина в Тайшете , находясь в состоянии опьянения и управляя технически неисправным автомобилем, двигался на высокой скорости, выехал на встречную полосу движения и допустил наезд на пешехода. Потерпевшей были нанесены многочисленные телесные повреждения, от которых она скончалась. Водитель же не предпринял экстренного торможения, более — скрылся с места происшествия. «Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года», — сообщает ведомство. Напомним, судебные приставы Иркутска передали на уничтожение почти 5 тонн опасного мяса.