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18-летнего нижегородца осудят за 29 свертков с наркотиком
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18-летнего нижегородца осудят за 29 свертков с наркотиком 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Прокуратурой Автозаводского района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении 18-летнего нижегородца за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нигде не работающий местный житель был задержан полицейскими 4 марта. В ходе личного досмотра у него обнаружили 29 свертков с наркотическим средством общей массой 38,008 грамма.
Ведется следствие.
Молодому человеку грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.
Напомним, восемь свертков с наркотиками изъяли у 20-летней девушки на Автозаводе.
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