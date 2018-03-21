18-летнего нижегородца осудят за 29 свертков с наркотиком

Прокуратурой Автозаводского района признано законным возбуждение уголовного дела в отношении 18-летнего нижегородца за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, нигде не работающий местный житель был задержан полицейскими 4 марта. В ходе личного досмотра у него обнаружили 29 свертков с наркотическим средством общей массой 38,008 грамма.

Ведется следствие.

Молодому человеку грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, восемь свертков с наркотиками изъяли у 20-летней девушки на Автозаводе.