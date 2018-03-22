В Алтайском крае иностранцев отправили в колонию за пересечение границы 

Перед судом предстали 30-летний гражданин Таджикистана и 29-летний гражданин Узбекистана. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по краю, мужчины добрались из города Семей (Казахстан) до пункта пропуска «Ауыл» на такси. Когда они по пересеченной местности решили обойти пункт пропуска, их задержали алтайские пограничники.
Установлено, что гражданам запрещено въезжать в Россию из-за нарушения миграционного законодательства. Кроме того, гражданин Узбекистана был ранее судим. Суд принял во внимания обстоятельства и приговорил его к 2 годам и 4 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Второго нарушителя отправят в колонию на 9 месяцев.