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В Тамбовской области 20 человек остаются в больнице после отравления газом
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В Тамбовской области 20 человек остаются в больнице после отравления газом 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Двадцать человек, включая 9 детей, остаются в больнице после отравления газом под Тамбовом — власти
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