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Полиция возбудила дело после массового отравления в Тамбовской области
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Полиция возбудила дело после массового отравления в Тамбовской области 

РИА Новости 4 часа назад
ЯРОСЛАВЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил после массового отправления людей в цыганском поселке в Тамбовской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в среду.
Ранее источники в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что во вторник вечером в «цыганском поселке» Калинин произошло массовое отравление. Инцидент случился после того, как местные жители попытались вскрыть баллоны с неизвестным газом, предположительно, аммиаком. Всего в лечебные учреждения были доставлены 29 человек, среди которых было 9 детей.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", — сказала собеседница.
Она отметила, что в настоящее время не определено, что за газ находился в баллонах. Жизни пострадавших, по ее словам, ничто не угрожает.
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