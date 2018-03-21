Полиция возбудила дело после массового отравления в Тамбовской области

Ранее источники в экстренных службах региона сообщили РИА Новости, что во вторник вечером в «цыганском поселке» Калинин произошло массовое отравление. Инцидент случился после того, как местные жители попытались вскрыть баллоны с неизвестным газом, предположительно, аммиаком. Всего в лечебные учреждения были доставлены 29 человек, среди которых было 9 детей.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", — сказала собеседница.

Она отметила, что в настоящее время не определено, что за газ находился в баллонах. Жизни пострадавших, по ее словам, ничто не угрожает.