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Югорского чиновника заподозрили в растрате 9 миллионов
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Югорского чиновника заподозрили в растрате 9 миллионов 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Возбуждено очередное дело.
Бывший вице-мэр Советского района Геннадий Торопов стал фигурантом очередного уголовного дела. Его подозревают в растрате 9 миллионов рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе югорского СУ СКР.
По данным следствия, в 2012 году чиновник, в то время занимавший должность начальника Управления архитектуры и капитального строительства райадминистрации, перечислил ЗАО «Строймонтаж» деньги за невыполненное строительство инженерных сетей. При этом подозреваемый знал о неисполнении условий контракта.
В 2017 году суд признал Торопова виновным в растрате и нецелевом расходовании бюджетных средств, служебном подлоге, злоупотреблении должностными полномочиями. Чиновнику дали 4 года условно со штрафом в размере 2 миллионов рублей.
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