Мужчина убил знакомую и сварил ее сердце в Красноярске

Красноярске 35-летний местный житель подозревается в убийстве 27-летней знакомой; сердце погибшей было извлечено из тела и сварено в кастрюле, сообщает краевое Следственное управление СК

Инцидент, о котором сообщается в среду, произошел накануне.

По предварительным данным, мужчина поссорился со своей знакомой и нанес ей ножевые ранения, от которых женщина скончалась, говорится в сообщении на сайте СК.

После красноярец вскрыл грудную клетку погибшей и извлек оттуда левое легкое и сердце; последнее он сварил в кастрюле.

Спустя несколько часов мужчина ранил себя ножом и вызвал скорую. В данный момент он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».