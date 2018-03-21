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Мужчина убил знакомую и сварил ее сердце в Красноярске
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Мужчина убил знакомую и сварил ее сердце в Красноярске 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Twitter
В Красноярске 35-летний местный житель подозревается в убийстве 27-летней знакомой; сердце погибшей было извлечено из тела и сварено в кастрюле, сообщает краевое Следственное управление СК.
Инцидент, о котором сообщается в среду, произошел накануне.
По предварительным данным, мужчина поссорился со своей знакомой и нанес ей ножевые ранения, от которых женщина скончалась, говорится в сообщении на сайте СК.
После красноярец вскрыл грудную клетку погибшей и извлек оттуда левое легкое и сердце; последнее он сварил в кастрюле.
В ГУ МВД по Красноярскому краю уточняют, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Спустя несколько часов мужчина ранил себя ножом и вызвал скорую. В данный момент он находится в тяжелом состоянии, ему оказывается медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье УК «Убийство».
Напомним, в июле 2017 года в Магнитогорске силовики задержали 18-летнего молодого человека, заподозренного в убийстве и расчленении школьницы.
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