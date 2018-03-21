1,5 килограмма спайса изъяли у женщины в Ленинском районе Подмосковья

24-летнюю подозреваемую в сбыте наркотиков задержали на пересечении Расторгуевского шоссе и Спасского проезда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.

В сообщении отмечается, что полицейские изъяли у правонарушительницы 6 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакетах у женщины был спайс, общая масса которого около 1,5 килограмма. Об этом сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.