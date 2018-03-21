Ещё
1,5 килограмма спайса изъяли у женщины в Ленинском районе Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

1,5 килограмма спайса изъяли у женщины в Ленинском районе Подмосковья 

Вести Подмосковья 2 часа назад
Фото: Вести Подмосковья
24-летнюю подозреваемую в сбыте наркотиков задержали на пересечении Расторгуевского шоссе и Спасского проезда. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Московской области.
В сообщении отмечается, что полицейские изъяли у правонарушительницы 6 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что в пакетах у женщины был спайс, общая масса которого около 1,5 килограмма. Об этом сообщила начальник пресс-службы ведомства Татьяна Петрова.
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта наркотиков. Задержанной грозит до 20 лет лишения свободы.
Вести Подмосковья: последние новости
Мошенники похитили у жителей Ногинска более 5,5 млн рублей под видом вкладов Подозреваемых в сбыте героина задержали в Серпухове Около 700 граммов амфетамина изъяли у гаражного вора в Одинцове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию263
Как Путин поступит с Собчак после выборов551
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье45
Назван главный итог звонка Трампа Путину245
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
03:29
В Москве ожидается небольшой снег
Погода Новости Москвы
00:39
Стало известно о пострадавшем при взрыве газа в Мурманске
Происшествия
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение