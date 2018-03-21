В Подмосковье у девушки изъяли более килограмма «спайса»

"В ходе личного досмотра у правонарушительницы полицейскими обнаружено и изъято 6 полимерных пакетов с растительным и порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — спайсом, общей массой около 1,5 килограмма", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», подозреваемая в сбыте наркотических веществ находится под стражей.