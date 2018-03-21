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Около 1,5 кг «спайса» изъяли у женщины в Подмосковье
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Около 1,5 кг «спайса» изъяли у женщины в Подмосковье 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИАМО
В Ленинском районе Подмосковья задержана подозреваемая в покушении на сбыт партии «спайса», сообщила Агентству городских новостей «Москва» начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
По словам собеседницы агентства, сотрудники полиции на Расторгуевском шоссе задержали иномарку, в которой находилась 24-летняя женщина.
«В ходе личного досмотра у правонарушительницы полицейскими обнаружено и изъято шесть полимерных пакетов с растительным и порошкообразным веществом внутри. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — «спайсом», общей массой около 1,5 кг», — сказала Т. Петрова.
Против подозреваемой возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Заключенной под стражу фигурантке грозит до 20 лет лишения свободы.
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