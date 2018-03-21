В Курганской области наказан директор лесхоза за «самоволку»

Курганской области вынесен приговор директору лесхоза, причинившему государственному лесному фонду полумиллионный ущерб.

События развивались стремительно. В межмуниципальный отдел МВД России «Щучанский» поступило сообщение о том, что работниками лесничества в ходе патрулирования обнаружены следы вырубки деревьев в зоне защитных лесов. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили транспортное средство и 174 спиленных дерева разных пород. В ходе следствия установлено, что 50-летний местный житель, являясь директором одной из коммерческих организаций района, не имея на то необходимого разрешения, организовал вырубку деревьев. Предприниматель привлек к своей незаконной деятельности ничего не подозревающих вальщиков. Он указывал места рубки, обеспечивал инструментами, а также осуществлял контроль над подъездными путями к местам незаконной лесозаготовки.

Спустя некоторое время, для того, чтобы рассчитаться с рабочими за проделанную работу, осознавая незаконность своих действий, предприниматель вновь организовал рубку 46 берез, на сумму более 100 тысяч рублей. В общей сложности своей противоправной деятельностью виновный нанес государственному лесному фонду особо крупный материальный ущерб в размере около 500 тысяч рублей.

Щучанский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, признал местного жителя виновным в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком и штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области