У жителя Челябинска изъяли более тысячи патронов

У жителя Челябинской области изъяли более тысячи патронов и десяти гранат

"У жителя одной из деревень города Карабаша обнаружено незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Сотрудниками правоохранительных органов у мужчины, 1956 года рождения, изъяты два ружья, более тысячи патронов различного калибра и свыше десяти гранат… Данные предметы являются боевыми", — говорится в сообщении. Правоохранительные органы изъяли у жителя города Карабаш Челябинской области два ружья, более тысячи патронов и более десяти боевых гранат, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.

Местный житель задержан, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", уточняется в сообщении. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, добавляет полиция.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.