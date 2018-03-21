Ещё
У жителя Челябинска изъяли более тысячи патронов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У жителя Челябинской области изъяли более тысячи патронов и десяти гранат 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правоохранительные органы изъяли у жителя города Карабаш Челябинской области два ружья, более тысячи патронов и более десяти боевых гранат, возбуждено уголовное дело, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
"У жителя одной из деревень города Карабаша обнаружено незаконно хранящееся оружие и боеприпасы. Сотрудниками правоохранительных органов у мужчины, 1956 года рождения, изъяты два ружья, более тысячи патронов различного калибра и свыше десяти гранат… Данные предметы являются боевыми", — говорится в сообщении.
Местный житель задержан, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", уточняется в сообщении. Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, добавляет полиция.
Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
РИА Новости: последние новости
Суд проверит законность ареста экс-сенатора Дерева В Краснодаре возбудили дело после обнаружения тел трёх мужчин в подвале В Приморье задержали замначальника Дальневосточного таможенного управления
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию249
Как Путин поступит с Собчак после выборов541
Назван главный итог звонка Трампа Путину236
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге3
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье41
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
00:17
На «синей» ветке метро произошел сбой
Происшествия
00:58
Назван главный итог звонка Трампа Путину
Статьи В мире
02:59
На «Почте России» орудовала банда грабителей
Криминал Общество
Пока вы спали: Кто устроил ЧП Таганроге
Происшествия
05:54
Пугачева выступила с заявлением о cвоем здоровье
Шоу-бизнес
02:10
Отец Литвиненко назвал убийцу сына
Происшествия
03:20
Т-80 избавят от украинской «Кобры»
Армия Оружие
00:18
Показали боевого российского «Терминатора»
Армия Оружие
18:50
Напряжение растет: Украина провоцирует Венгрию
Статьи В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение