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В Челябинске и Копейске полиция обыскала склады и магазины
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В Челябинске и Копейске полиция обыскала склады и магазины 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского Главка, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование). Максимальная санкция данной части статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.
«В Челябинске и Копейске на складах и в магазинах в рамках уголовного дела следователи и полицейские областного МВД провели обыски, в которых была обнаружена линия розлива с готовой продукцией, изъято более 10 000 бутылок, около 7 500 литров спирта, 11 000 единиц тары, а также пробки и этикетки спиртосодержащих напитков известных производителей», — сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
В настоящее время установлено двое подозреваемых, которым избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Полицией проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление организаторов и участников, а также дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
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