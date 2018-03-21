Сотрудницу почты из Уфы обвиняют в присвоении денежных переводов 

В Уфе 24-летнюю сотрудницу почты обвиняют в присвоении денег клиентов, сообщает пресс-служба прокуратуры Октябрьского района города. По версии следствия, с мая по июнь прошлого года девушка, работавшая оператором почтового отделения в Сипайлово, присваивала себе денежные переводы граждан. Для этого она заполняла за получателя нужные документы и забирала из кассы деньги. Так ей удалось присвоить 25 тысяч рублей. Не получившие деньги клиенты обратились в полицию. Девушка признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.