В Оренбуржье составили социальный портрет преступника в 2017 году

Прокуратура Оренбургской области изучила статистические данные о преступности в регионе за 2017 года и составила социальный портрет современного преступника. Отметим, что 2017 год мало чем отличается от 2016: по данным правоохранителей, количество преступлений за год снизилось всего на 18.

Изучая вопрос, прокуратура пришла к выводу, что наибольшую часть преступлений совершают люди среднего возраста: от 30 до 49 лет. В 2017 году в данной возрастной категории зафиксировано 7 356 человек. При этом несовершеннолетних преступников в разы меньше — 637 человек.

Молодежь в двух возрастных категориях (от 18 до 24 и от 25 до 29 лет) поделили преступления практически поровну. В первой группе под статьи пошли 2 700 человек, во второй — 2 800. Совершают преступления люди и в более солидном возрасте. В категории старше 50 лет прокуратура насчитала 1 800 преступников.

Большинство преступлений — 73% — совершили мужчины 30-49 лет без высшего образования. Каждое пятое преступление совершено женщиной, отмечают аналитики. Как правило, у большинства преступников (65%) нет источника постоянного дохода.

Не так много в Оренбуржье и иностранных преступников или лиц без гражданства. От общего числа это всего 4% (595 человек).

Проанализированы были не только социальные характеристики, но и сами преступления. На основе статистических данных составлен так называемый рейтинг преступлений в 2017 году. Возглавляют все преступления кражи: зарегистрировано более 9 тысяч фактов воровства (35%). На втором месте преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (12%). На третьем — мошенничество. Как и следовало ожидать, в этом сегменте растет число преступлений связанных со сферой информации.

Несмотря на то, что грабеж не вошел в тройку «лидеров», этот вид преступлений также является распространенным на территории Оренбуржья.

В целом криминальная обстановка в области продолжает оставаться на том же уровне, что и в предыдущие годы, подытожили в областной прокуратуре.