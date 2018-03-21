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Соцпортрет преступника: в Оренбуржье мужчины чаще совершают преступления
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Соцпортрет преступника: в Оренбуржье мужчины чаще совершают преступления 

АиФ-Оренбург 4 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
Прокуратура Оренбургской области на основе статистических данных составила социальный портрет преступника.
В большинстве случаев преступниками становятся люди в возрасте от 30 до 49 лет. В двух возрастных группах молодежи (от 18 до 24 лет и от 25 до 29 лет) зафиксировано почти одинаковое число преступников (2,7 тыс. и 2,8 тыс. человек соответственно). В прошлом году были задержаны 1,8 тысяч пожилых граждан (50 лет и старше).
73% преступлений совершили мужчины в возрасте 30-49 лет без высшего образования. Женщины в каждом пятом случае нарушения закона становились фигурантками дел. Каждое третье преступление из 27 212 совершено в общественных местах, каждое четвертое — на улице.
9 845 злоумышленников не имели постоянного источника дохода, 6 лиц обладали статусом безработных. Иностранцы и граждане без гражданства совершили 4% преступлений (692 случаев). В то же время 116 гостей региона стали жертвами злоумышленников.
Всего от действий преступников пострадали 8 911 женщин (46,2%) и 10 375 мужчин (53,8%).
Уровень преступности в 2017 году остался почти таким же, как и в 2016 году (количество преступлений снизилось с 27 230 до 27 212). По области стали чаще совершаться особо тяжких преступлений, их количество увеличилось на 45,7%, на 15,4% уменьшилось количество убийств. Самым «популярным» видом преступления стала кража, зарегистрировано более 9 тыс. фактов воровства, на втором месте — незаконный оборот наркотиков (3 229 случаев), на третьем — мошенничество (2 419 случаев).
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