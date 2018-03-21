В ФСБ признали применение электрошокеров к анархистам

Оперативники УФСБ признали применение электрошокеров к фигурантам дела о госперевороте и участии в тайном анархистском сообществе «Сеть», в том числе к Виктору Филинкову , который жаловался на пытки со стороны сотрудников спецслужбы. Об этом сообщает

со ссылкой на результаты проверки, которую проводит по жалобам Филинкова и других подозреваемых Следственный комитет

Сотрудники СК провели опрос силовиков. В ходе него представители УФСБ подтвердили, что применяли в отношении задержанных спецсредства. Однако, по их словам, это было вызвано служебной надобностью: после задержания Филинков якобы оказал сопротивление и пытался совершить побег. Применение спецсредств с целью пыток в ФСБ отрицают.

Напомним, левый активист и антифашист Дмитрий Филинков был арестован в Санкт-Петербурге в январе этого года. 25 января Дзержинский районный суд Петербурга арестовал активиста по подозрению в участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК).

По версии следствия, Филинков и иные неустановленные лица, «разделяя анархистскую идеологию», участвовали в подразделении террористического сообщества, целью которого была террористическая деятельность, пропаганда, а также оправдание и поддержка терроризма. Правоохранители утверждали, что «Филинков признал имеющиеся в отношении него подозрения».

Однако сам активист заявил, что в ночь на 24 января сотрудники ФСБ вывезли его за город на автомобиле Volkswagen Transporter темно-синего цвета, после чего в течение примерно четырех часов избивали и били электрошокером. Группой истязателей, по данным Филинкова, руководил сотрудник в гражданской одежде Константин Бондарев . Он оказывал на задержанного психологическое давление, угрожал и несколько раз ударил его по голове.

Филинков сообщил о пытках со стороны сотрудников ФСБ в Следственный комитет. После этого стало известно, что мужчину

перевели

СИЗО N6 в Ленинградской области , не раз фигурировавшее в СМИ в связи со скандалами о пытках и издевательствах над арестантами. Супруга активиста связывала его перевод в другое с СИЗО с местью силовиков.

Отметим, что Филинков не единственный задержанный по делу о террористическом сообществе, который жаловался на пытки со стороны правоохранителей. 27 января промышленный альпинист из Петербурга Илья Капустин, проходящий по нему свидетелем, рассказал СМИ, что его задержали около дома, отвезли в ФСБ и тоже пытали. Позднее он сделал финскую визу и уехал из России

Кроме того, под арестом по подозрению в участии в террористическом сообществе находится антифашист