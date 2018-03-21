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Тайны следствия в Костроме: жестоко убита дикая свинья
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Тайны следствия в Костроме: жестоко убита дикая свинья 

Kostroma.Today 3 часа назад
Фото: Kostroma.Today
В Костроме успешно раскрыли смерть кабана из Нерехтского района, узнал KOSTROMA.TODAY. Труп убитого обнаружила следственно-оперативная группа, которая обследовала охотничьи угодья.
Ранее к полицейским обратился егерь, который услышал выстрелы в лесу.
Сейчас охота на диких свиней запрещена. Поэтому было возбуждено уголовное дело. Во время оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого-браконьера. Им оказался 29-летний житель Нерехтского района.
Выяснилось, что молодой человек целенаправленно шел за кабаном, хотя знал о запрете охоты. Кроме того, животное он убил ружьем, которое уже давно находится в розыске.
Также оказалось, что мужчина уже несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Нерехтчанину избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
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