Тайны следствия в Костроме: жестоко убита дикая свинья

Костроме успешно раскрыли смерть кабана из Нерехтского района, узнал KOSTROMA.TODAY. Труп убитого обнаружила следственно-оперативная группа, которая обследовала охотничьи угодья.

Ранее к полицейским обратился егерь, который услышал выстрелы в лесу.

Сейчас охота на диких свиней запрещена. Поэтому было возбуждено уголовное дело. Во время оперативных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого-браконьера. Им оказался 29-летний житель Нерехтского района.

Выяснилось, что молодой человек целенаправленно шел за кабаном, хотя знал о запрете охоты. Кроме того, животное он убил ружьем, которое уже давно находится в розыске.

Также оказалось, что мужчина уже несколько раз привлекался к административной и уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. Нерехтчанину избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Расследование уголовного дела продолжается.