В Красноярске наркоман вырезал у девушки сердце и сварил его в кастрюле

Медики Красноярска госпитализировали мужчину, подозреваемого в зверском убийстве молодой женщины. Злоумышленник после употребления наркотиков вскрыл грудную клетку жертвы, извлек внутренние органы, а сердце положил в кастрюлю и подверг термической обработке.

В настоящее время предполагаемый убийца, причинивший себе тяжелое ножевое ранение, находится в КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая больница N7», сообщает

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По данным начатого расследования, преступление было совершено днем 20 марта в квартире, расположенной на первом этаже жилого дома на улице Энергетиков в Красноярске. «35-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения у себя дома, в ходе ссоры причинил множественные ножевые ранения 27-летней знакомой, от которых она скончалась», — говорится в пресс-релизе.

В СК РФ не смогли уточнить, что употреблял подозреваемый перед расправой. Результаты экспертизы еще не получены. Но в полиции заявили, что мужчина был в наркотическом опьянении, пишет

После расправы убийца «вскрыл грудную клетку погибшей и извлек левое легкое и сердце». Орган, разгоняющий кровь, злоумышленник положил в кастрюлю и «начал варить». С какой целью совершались эти «кулинарные» действия и были ли у подозреваемого намерения совершить акт каннибализма, следователи не уточняют.

В 15:00 подозреваемый вызвал бригаду скорой медицинской помощи. Перед этим он ударил себя ножом в грудь. Возможно, это была попытка самоубийства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").